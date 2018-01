Fan-Pakete zu gewinnen Peter Maffay unplugged

Braunschweig Unsere Zeitung verlost zwei Fan-Pakete zur „MTV Unplugged“-Show von Peter Maffay und Band am Freitag, dem 16. März, 20 Uhr in der Volkswagenhalle.

Unsere Zeitung verlost zwei Fan-Pakete zur „MTV Unplugged“-Show von Peter Maffay und Band am Freitag, dem 16. März, 20 Uhr in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Die Pakete enthalten je eine Doppel-CD, ein Vinyl-Album (mit drei LPs) sowie eine Blu-ray Disc, die das Konzert enthält sowie Backstage-Einblicke gewährt.

Rufen Sie Dienstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Undercover