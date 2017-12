Staatliches Russisches Ballett „Der Nussknacker“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr in der Stadthalle in Braunschweig.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr in der Stadthalle in Braunschweig. Zu seinem 30-jährigen Tour-Jubiläum lädt das Staatliche Russische Ballett außerdem zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn ein, einen Blick auf die Proben und das tägliche Training der weltberühmten Compagnie zu werfen.

Rufen Sie Freitag von 4 bis 20 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Undercover