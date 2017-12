Broilers-Frontmann Sammy: „Rockmusik ist immer links“

Broilers-Sänger Sammy Amara beim Konzert in Braunschweig in der Stadthalle. Am 21. Dezember kommt er mit seiner Punkrock-Band nun in die Volkswagen-Halle. Foto: Stefan Koppelmann

Braunschweig Sammy Amara mag klare Ansagen. Am Donnerstag, 21. Dezember spielt die Erfolgsband Broilers in der Volkswagen-Halle.

Die Broilers räumten im Jahr 2017 richtig ab. Ihr Album „sic!“ katapultierte sich auf Platz eins der deutschen Charts, im Sommer folgte der Gewinn des Echos. Heute spielen die Düsseldorfer Punkrocker in der Braunschweiger Volkswagen-Halle.

Lars Rücker sprach mit Sänger Sammy Amara (39) über das Album, die deutsche Musiklandschaft, und warum es sich lohnt, für seine Meinung einzustehen.

Euer neues Album heißt „sic!“. Was hat es damit auf sich?

„sic!“ ist ein Vermerk. Er bedeutet, dass etwas genau so passiert ist, und spielt auf uns selbst an. All das, was uns zu dieser Band gemacht hat – auch die Fehler – sind ein Teil unserer Geschichte.

Inwiefern?

Irgendwie spiegelt dieses Album alle Elemente der Broilers wieder. Sei es nun Punk oder Ska – alles, was wir eingespielt haben. Und die Themen, über die wir singen, sollen unserer Meinung nach nicht unkommentiert bleiben.

Zum Beispiel?

Der Rechtsruck in Deutschland. Die Leute vergessen, was in den 30er Jahren in Deutschland los war. Es ist schlimm, dass man Jugendlichen überhaupt erklären muss, dass Nazis scheiße sind.

In Eurem Lied „Nur ein Land“ singt Ihr: „Du wirst regiert, du regierst mich nicht.“

Genau. Das Land wird bestimmt, geformt und gestaltet durch die Menschen, die hier leben. Und wir haben‘s in der Hand. Das hängt nicht allein an denen, die in der Regierung sind.

Umgemünzt auf die Musik: Wird linker Rock von rechts überholt?

Nein. Klar, konservative Bands gab es immer. Aber Rockmusik ist tendenziell immer links. Überhaupt hat Musik etwas Umarmendes und Vereinendes, sofern bestimmte Künstler sie nicht mit konservativen Inhalten vergewaltigen.

Es wirkt so, als werde Gitarrenmusik immer unpolitischer. Laufen Euch Hip-Hop und Rap mit meinungsstarken Texten den Rang ab?

Hip-Hop ist politischer geworden, das stimmt. Kann aber auch abhängig von der persönlichen Filterblase sein. Ich zumindest habe keine Bedenken, dass der Rock an Eiern verliert.

Warum?

Prinzipiell wollen die meisten ihre Platten verkaufen. Nur: Sobald man sich positioniert, verliert man Fans. Deswegen wird eine Helene Fischer nie ihr Maul aufmachen. Für uns ist still sein aber keine Option, auch wenn das Plattenverkäufe kostet.

Gilt das denn für große Teile der deutschen Musiklandschaft?

Zu viele Künstler begatten sich selber. Radio hören, macht mir keine Freude. Aktuell kommt zu wenig Gutes dabei raus, und alles klingt sehr gleich.

Gibt es dennoch Dinge, die sich alte Hasen im Musikgeschäft bei den jungen Hüpfern abgucken können?

Es tut immer gut, wenn alte Hasen den Kontakt zu Nachwuchsmusikern halten und das Feuer sehen, mit dem die zu Werke gehen. Es hilft dabei, nie die Leidenschaft zu verlieren.

Wie ist das bei Euch?

Wir sind langsam gewachsen. Es gab nie den riesigen Sprung, nie das Sättigungsgefühl. Wir gehen immer noch in den Probenraum, trinken Bier, lachen und haben Spaß.

Ist die Liedzeile „Zwischen Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung, eine Lederjacke. die noch nicht passt“ ein Teil Eurer Geschichte?

Es stimmt schon. Diese Passage ist sehr retrospektiv. Wir haben sie erlebt und gefühlt. Jugendliche müssen eine große Schnauze haben und gegen Denkmäler pissen. Wann soll man durchdrehen, wenn nicht, wenn man jung ist?

Ihr seid etabliert, kommt bereits zum dritten Mal nach Braunschweig. Was erwartet Ihr?

Von der Stadt habe ich trotz der vorherigen Auftritte zu wenig gesehen. Für diese Tour habe ich mir aber vorgenommen, spazieren zu gehen. Ich bin gespannt, was mich erwartet – auch auf das Publikum. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig anstecken. Das wird gut.

DAS KONZERT Die Broilers kommen mit ihrem neuen Album „sic!“ am 21. Dezember 2017 nach Braunschweig. Ihr Konzert in der Volkswagen-Halle, Europaplatz 1, beginnt um 20 Uhr. Vor dem Auftritt der Düsseldorfer Punkrocker tritt die Oi!-Band Booze & Glory aus London als Vorgruppe auf. Karten sind noch für die Ränge erhältlich. Sie kosten 40 Euro an der Abendkasse.