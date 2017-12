Braunschweig Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Karten für das Ballett „Schwanensee“ am Donnerstag, 4. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Braunschweig.

Ballett in der Stadthalle „Schwanensee“

Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Karten für das Ballett „Schwanensee“ am Donnerstag, 4. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Braunschweig. Das Russische Nationalballett aus Moskau präsentiert Tschaikowskys Ballettklassiker um Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Veranstalter