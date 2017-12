Komödie am Altstadtmarkt „Das Weihnachtswunder“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Familienkarten (2 Erwachsene und 2 Kinder) für das Stück „Das Braunschweiger Weihnachtswunder“ am Mittwoch, 27. Dezember, 11 Uhr in der Komödie am Altstadtmarkt. Frei nach Charles Dickens bekommt der hartherzige Braunschweiger Geschäftsmann Knauser Besuch, der sein Leben verändern wird.

Rufen Sie Freitag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Komödie