Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seine Krönung war ein historischer Moment, denn als König wird Charles III. das britische Königreich durch eine Ära des Wandels führen. Schon als Prince of Wales hat er sich öffentlich zu wichtigen Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz bekannt. Zudem ist er ein leidenschaftlicher Unterstützer der Künste und hat sich in der Vergangenheit für zahlreiche kulturelle Projekte eingesetzt. Seine Liebe zur Literatur, zur Musik und zur Architektur wird zudem dazu beitragen, dass das kulturelle Erbe des Landes weiterhin geschätzt und gefördert wird.

Natürlich wird die Thronbesteigung von Charles auch von Kontroversen begleitet sein. Seine Vergangenheit mit Camilla Parker Bowles ist immer noch ein Thema, auch fragen sich vor allem junge Briten, ob eine Monarchie überhaupt noch zeitgemäß sei, andere fürchten, dass er als König seine politischen Ansichten stärker zum Ausdruck bringen könnte, was gegen die politische Neutralität des Monarchen verstoßen würde.

Dieses 16-seitige Themenheft möchte Ihnen Charles III. näherbringen. Wenn Sie mehr über den König in seiner neuen Rolle lesen möchten, laden wir Sie ein, sich die neue Ausgabe der Royal Collector’s Edition „King Charles III“ anzuschauen, die ab dem 19. Mai überall im Handel zu finden sein wird. 100 hochwertig gestaltete Seiten verraten Ihnen alles, was Sie über den 13. britischen Monarchen wissen müssen.

Viel Spaß bei der Lektüre.



