Löningen. Eine Frau verliert in Löningen die Kontrolle über ihr E-Bike. Ihre Begleiterin nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Niedersachsen-Überblick.

Bei einem Fahrradausflug am Sonntag ist eine Frau in Löningen (Kreis Cloppenburg) gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 57-Jährige sei zusammen mit einer 60-Jährigen am Abend auf E-Bikes unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die 60-Jährige sei vorausgefahren, habe die Kontrolle über ihr Rad verloren und sei hingefallen. Ihre Begleiterin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und stürzte über das am Boden liegende Rad. Sie wurde den Angaben zufolge mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.

Anwohner reanimieren schwer verletzten Autofahrer im Kreis Schaumburg

Anwohner haben nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe ihres Wohnortes in Meerbeck (Landkreis Schaumburg) einen Autofahrer wiederbelebt. Der 65-Jährige war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein in unmittelbarer Nähe wohnendes Notfallsanitäter-Pärchen befreite den Schwerverletzten aus dem Wagen und begann mit seiner Reanimation. In Zusammenarbeit mit den herbeigerufenen Rettungskräften gelang die Wiederbelebung. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht bei der Unfallursache von einem „krankhaften Zustand“ des Fahrers aus.

Vier Verletzte nach Verkehrsunfall im Landkreis Wesermarsch

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind am Sonntagmittag vier Menschen verletzt worden - unter ihnen ist eine schwer verletzte Frau. Eine 71-Jährige hatte mit ihrem Pkw nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel an einer Kreuzung übersehen, wie die Polizei mitteilte. Sie sei mit dem Auto eines 55-Jährigen zusammengestoßen. Der 55-Jährige, die 71-Jährige sowie ihr 85 Jahre alter Beifahrer seien im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Die Beifahrerin des 55-Jährigen wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Die 59-Jährige sei mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauberin ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 11.000 Euro.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa