Harz. Die Polarlichter erstrahlten in der Nacht auf Samstag auch über dem Harz. Das hat das außergewöhnliche Naturphänomen im Himmel ausgelöst.

Auch im Harz erstrahlten am Wochenende die Polarlichter im Himmel. Das außergewöhnliche Naturphänomen begeisterte Menschen in ganz Deutschland. Besonders in der Nacht von Freitag auf Samstag konnten Schaulustige das bunte Naturschauspiel bewundern.

Die Sozialen Medien sind überflutet von Posts zu dem farbigen Licht-Ereignis. Viele haben Fotos und Videos gemacht von diesem außergewöhnlichen Erlebnis und wollen diese mit der Welt teilen. Andere wiederum ärgern sich, dass sie Polarlichter im Himmel verpasst haben.

Der Sonnensturm macht sich auch im Harz bemerkbar. © FMN | Nina Schmitzer

Polarlichter auch über dem Brocken - Der Harz erleuchtet purpur

Der Sonnensturm, der in der Nacht von Freitag auf Samstag auch über Deutschland für Polarlichter sorgte, ist nach Angaben der US-Wetterbehörde NOAA der stärkste geomagnetische Sturm seit 2003. Da weitere koronale Massenauswürfe auf dem Weg zur Erde seien, sei sehr wahrscheinlich, dass die geomagnetischen Stürme über das Wochenende anhalten würden, so die NOAA.

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren in mehreren Regionen Deutschlands Polarlichter zu sehen. Über dem Schwarzwald in Baden-Württemberg leuchtete es magenta, im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree gab es violett-blau-grüne Farbspektakel und über dem Brocken im Harz färbte sich der Himmel purpur. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen wurden beeindruckende Bilder von Polarlichtern aufgenommen.

Zuletzt wurden so starke Sonnenstürme 2003 festgestellt. © FMN | Nina Schmitzer

Polarlichter im Himmel über dem Harz - Das ist der Grund für das Phänomen

Ursache für das seltene Schauspiel sind Sonnenstürme, sogenannte koronale Massenauswürfe (CME), die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Die Stärke eines solchen Sturms wird laut Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in drei fünfstufigen Kategorien angegeben, von denen Kategorie G geomagnetische Effekte, ausgelöst durch die Plasmawolke, beschreibt. Kategorie S meint hingegen durch hochenergetische Teilchen verursachte Strahlungseffekte und Kategorie R durch den Röntgenblitz ausgelöste Radiostörungen.

Zum aktuellen Sonnensturm erklärte die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) in der Nacht zu Samstag, „G5-Konditionen“ beobachtet zu haben. Diese höchste Stufe sei zuletzt bei den sogenannten „Halloween-Stürmen“ im Oktober 2003 festgestellt worden, welche zu Stromausfällen in Schweden und zur Beschädigung von Transformatoren in Südafrika geführt hatten.

Kurz, knapp, krass informiert: HK Kompakt, der Newsletter vom Harz Kurier, fasst die wichtigen News aus Osterode und dem Südharz zusammen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!

Farbspektakel über Deutschland: Das ist der Hintergrund

Bereits zuvor hatte die NOAA die Betreiber von wichtiger Infrastruktur in den USA, darunter jene von Satelliten und Stromnetzen sowie Fluggesellschaften, gewarnt, Vorsichtsmaßnahmen für entsprechende Störungen zu ergreifen.

Ursprungsregion der Sonnenstürme ist den NOAA-Experten zufolge ein großer, komplexer Sonnenfleckcluster, der etwa 17-mal so groß wie der Durchmesser der Erde sei.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass die geomagnetischen Stürme bis zum Wochenende anhalten werden, da mehrere zusätzliche koronale Massenauswürfe auf dem Weg in die äußere Atmosphäre der Erde sind“, so die NOAA. Allerdings prognostiziert die US-Behörde zunächst keinen weiteren Sonnensturm in G5-Stärke.

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

dpa/red