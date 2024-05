Braunschweig. In der vergangenen Nacht konnten die Menschen über unserer Region Polarlichter sehen, sogar mit bloßem Auge. Das sind die tollsten Bilder.

Da hat sich das lange Aufbleiben doch gelohnt: In ganz Deutschland meldeten in der vergangenen Nacht viele Menschen spektakuläre Polarlicht-Sichtungen. Auch in der Region Braunschweig war das himmlische Vergnügen über Stunden zu sehen, sogar mit dem bloßen Auge. Und in Wohngebieten von Großstädten – trotz leichter Lichtverschmutzung. Was für beeindruckende, emotionale, einfach außergewöhnliche Momente!

Tolle Farbenspiele waren in der Nacht zu Samstag am Himmel unserer Region zu sehen. © FMN | Jens Grothe

Viele Menschen zogen mit professionellen Kameras an dunkle Orte, doch auch mit Handys von Balkonen ließ sich das besonders seltene Schauspiel durchaus einfangen. Und: Der Höhepunkt des Polarlichtaufkommens war eigentlich für die späten Nachtstunden vorgesehen. In Braunschweig und der Region meldeten die aufmerksamen Beobachter erste Sichtungen jedoch schon ab etwa 23 Uhr. Die drohende Wolkendecke war da noch längst nicht da. Ein grandioses Spektakel.

Das Polarlicht leuchtete auch über Schöningen im Kreis Helmstedt. © privat | Patrick Hubig

Mit bloßem Auge sahen die Himmelsgucker eine Art Schleier, dessen Form sich immer wieder veränderte, bei genauem Blick tauchten in diesem Band Farben auf. Rot, violett, sogar grün. Dann wurde die Farbintensität mal schwächer, dann wieder stärker. Ein starkes Erlebnis für die Region und für viele Tausend Menschen, die das noch nicht zum Beispiel in Skandinavien mitbekommen haben. Jetzt bekamen sie die Polarlichter direkt vor ihre Haustür. Und seit dieser Nacht wissen viele: Polarlichtgucken macht süchtig. Man kann nicht genug davon bekommen – weil es eben so selten ist.

Höhepunkt des aktuellen Sonnenzyklus wohl in diesem Jahr

Die gute Nachricht: Dieses Spektakel wird wohl nicht das letzte gewesen. Nach neuesten Prognosen des US-amerikanischen Weltraumwetter-Vorhersage-Centers soll in diesem Jahr die Sonnenaktivität ihren Höhepunkt erreichen, noch ist es jedoch nicht so weit. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Polarlichter in Deutschland. Das Event der vergangenen Nacht war für unsere Region auf jeden Fall das bisher spektakulärste des aktuellen Sonnenzyklus. Mehrere heftige, sogenannte koronale Massenauswürfe haben Mittwoch und Donnerstag Unmengen von Sonnenteilchen ins All befördert. Die ersten sind nun angekommen und haben für wunderschöne himmlische Augenblicke gesorgt.

Haben Sie auch Polarlicht-Fotos in der Region Braunschweig gemacht? Schicken Sie uns Ihre Aufnahmen mit dem Ort der Aufnahme gerne an redaktion.online-bzv@funkemedien.de. Dankeschön.

