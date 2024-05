Clausthal-Zellerfeld. Zwei schwere Motorradunfälle am Himmelfahrtstag in der Region Clausthal-Zellerfeld. Rettungshubschrauber im Einsatz. Das ist passiert.

Zwei Motorradfahrer sind bei Unfällen am Himmelfahrtstag, 9. Mai, in und bei Clausthal-Zellerfeld schwer verletzt worden. Einer der Verletzten musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das berichtet die Polizei Goslar.

Um 15.35 Uhr war eine Autofahrerin auf der die B242 von Sonnenberg Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs. In Höhe des Parkplatzes an der Magdeburger Hütte wollte sie nach links auf diesen abbiegen. Dafür musste sie verkehrsbedingt anhalten. Laut Polizeibericht übersah ein folgender Motorradfahrer den haltenden Pkw.

Rettungshubschrauber bei Motorradunfall auf B242 im Einsatz

Der Motorradfahrer fuhr auf den Wagen auf und wurde dabei schwer verletzt. Anschließend musste der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 14.000 Euro.

Frontalzusammenstoß in Clausthal-Zellerfeld

Um 19.30 Uhr fuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Clausthal-Zellerfeld vom Geländer einer Tankstelle auf die Silberstraße in Clausthal-Zellerfeld. Dabei missachtete er laut Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Motorradfahrers.

Es kam zu einer Frontalkollision, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Hier wird der Sachschaden auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuellen Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp finden Sie unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

pol/kic