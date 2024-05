Osnabrück. Die Polizei in Niedersachsen berichtet von mehreren teils lebensgefährlichen Verkehrsunfällen am Freitagmorgen. Der Überblick für Niedersachsen.

Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Freitag in Osnabrück tödlich verunglückt. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge in einer scharfen Kurve auf einer abschüssigen Straße geradeaus in die Böschung gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Dort sei der Fahrer mit einem Baumstumpf kollidiert und gestürzt. Dem Sprecher zufolge erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen. Zu Alter und Geschlecht gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Westerstede: Zwei Wohnhäuser in Brand geraten - keine Verletzten

Zwei Doppelhaushälften in Westerstede im Landkreis Ammerland sind in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand, die Bewohner hätten die Häuser in der Ortschaft Linswege verlassen können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am frühen Morgen habe eine Krankenschwester auf dem Heimweg vom Klinikum Oldenburg das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr habe festgestellt, dass sich ein Auto unter einem Carport entzündet habe, vermutlich wegen eines technischen Defekts.

Die Flammen breiteten sich aus und griffen auf die beiden Häuser über, die gelöscht wurden. „Mit viel Glück“ sei eine der vier Wohnungen in den beiden Häusern noch bewohnbar, sagte der Sprecher. Nachbarn wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Straße durch die Ortschaft wurde gesperrt.

29-Jähriger in Wallenhorst bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 29-Jähriger ist in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er sei aus zunächst ungeklärter Ursache am Freitagmorgen von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Schätzungen der Polizei zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Motorradfahrer kracht bei Hemmoor in Uferböschung - schwer verletzt

Ein 59-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der Mann kam bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) von der Landstraße ab, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Er sei mutmaßlich zu schnell in eine Kurve gefahren und gegen eine Uferböschung geprallt. Er habe sich bei dem Unfall überschlagen und sei etwa 20 Meter entfernt im Graben zum Liegen gekommen. Der 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle sei Kraftstoff ausgelaufen. Am Motorrad entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Auto rammt Baum und überschlägt sich - zwei Frauen schwer verletzt

Zwei junge Frauen sind nach einem Autounfall in Oldenburg mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 18 Jahre alte Fahrerin schwebte am Freitagmorgen zunächst in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ihre 25 Jahre alte Beifahrerin sei bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag ebenfalls schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die beiden Frauen mit ihrem Wagen stadtauswärts unterwegs, wie es hieß. Nach Überqueren eines Bahnübergangs kam der Wagen von der Straße ab und rammte einen Baum, überschlug sich und landete im Straßengraben.

