Beienrode. Getötete Katze bei Beienrode, lebensgefährlich verletzter Elfjähriger bei Hannover, Auto im Wasser in Drebber – der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Nachdem einer frei laufenden Katze im Landkreis Göttingen Kopf und Schwanz abgetrennt worden sind, sucht die Polizei den oder die Verantwortlichen. Mutmaßlich mit einem unbekannten scharfen Gegenstand soll die Katze vergangene Woche in Beienrode in der Gemeinde Gleichen angegriffen worden sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Passanten entdeckten das tote Tier am Freitagnachmittag an einem Feldweg und verständigten den Eigentümer. Dem Tierhalter zufolge hatte er seine Katze am Morgen des Vortages aus dem Haus gelassen. Von dem Tierquäler oder den Tierquälern fehlte zunächst jede Spur.

Ronnenberg: Elfjähriger bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Ein Elfjähriger ist beim Überqueren einer Straße bei roter Fußgängerampel von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge am Dienstag in Ronnenberg bei Hannover unvermittelt auf die Straße getreten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Ronnenberg wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht und ist nach einer Operation außer Lebensgefahr. Die Polizei leitete standardmäßig Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls ein und sucht Zeugen.

Kreis Diepholz: Auto versinkt im Wasser – Fahrer befreit sich selbst

Nach einem Ausweichmanöver ist ein Auto in einem Graben in Drebber (Landkreis Diepholz) gelandet und bis zum Dach im Wasser versunken. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und kam schwer verletzt in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 39-Jährige war demnach am Dienstagabend in den Gegenverkehr geraten. Im letzten Moment konnte er einen Frontal-Zusammenstoß verhindern und nach rechts ausweichen. Dabei überfuhr er den Angaben zufolge eine Fußgängerampel und landete schließlich im Wasser.

Die Feuerwehr sicherte das Auto, damit es nicht noch weiter abrutscht oder versinkt. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 18.000 Euro.

dpa