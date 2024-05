Bippen. Der Mann hatte die Vorfahrt des Autos missachtet. Außerdem gibt es mehrere Schwerverletzte durch weitere Verkehrsunfälle in Niedersachsen.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 80 Jahre alter Radfahrer im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Am Freitagnachmittag habe der Mann in Bippen eine Straße überquert und dabei offensichtlich die Vorfahrt einer 20 Jahre alten Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, der 80-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann in der Nacht zum Samstag an seinen schweren Verletzungen. Die 20-Jährige und ihr 25 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ließ Fahrrad und Auto beschlagnahmen. Für die weiteren Ermittlungen soll den Angaben zufolge ein Unfallgutachter beauftragt werden. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Kreis Cloppenburg: E-Bike und Motorrad stoßen zusammen - zwei Schwerstverletzte

Bei einem Zusammenstoß eines E-Bikes und eines Motorrads haben zwei Menschen im Landkreis Cloppenburg schwerste Verletzungen erlitten. Im Barßeler Ortsteil Lohe habe eine 74-Jährige am Samstagmittag mit ihrem E-Bike eine Straße überqueren wollen und dabei offensichtlich ein Motorrad übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß - der 33 Jahre alte Motorradfahrer und die Frau kamen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Auto prallt in Cuxhaven gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in Cuxhaven von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei sei der 27-Jährige in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die Straße geschleudert. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Tritte gegen den Kopf – 42-Jähriger in Bremen schwer verletzt

Ein Mann hat einen 42-Jährigen in einer Straßenbahn in Bremen mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Am Samstagmorgen sei der 42-Jährige auf der Fahrt mit der Straßenbahn in Richtung Huchting mit einem anderen Fahrgast in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Streit eskalierte, der Unbekannte schlug auf seinen Gegner ein, zog ihn zu Boden und trat mehrfach kräftig gegen dessen Kopf. Ein Zeuge hielt ihn schließlich auf. Der Schätzungen zufolge etwa 25 Jahre alte Angreifer flüchtete auf einem schwarzen Klapprad. Der 42-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

dpa/red