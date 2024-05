Einbeck/Volksen. Wer tut so etwas und stiehlt süße Jungtiere? Charles Knie’s Circus-Land setzt 1.000 Euro Belohnung aus. Das ist passiert.

Aus dem Zoobereich eines Familienparks in Einbeck-Volksen sind drei Jungtiere verschwunden. Charles Knie’s Circus-Land hat eine Belohnung ausgesetzt, um die Tiere und Diebe zu finden. Darüber informiert Marek Jama, Chef im Circus-Land.

In der Nacht von Freitag, 3. Mai, zu Samstag, 4. Mai, wurden aus dem Zoobereich drei Alpaka-Jungtiere gestohlen. Die Alpakas sind zwischen einem und fünf Jahre alt. „Die Tiere sind nicht einfach entlaufen“, erklärt Marek Jama, „denn die im Holzstall hängenden Halfter sind ebenfalls verschwunden.“ Er ist sich sicher, dass die Halfter den Tieren angelegt worden seien, damit man sie führen können. Jama betont: „Die gehen ja nicht einfach freiwillig mit“.

Marke Jama, Chef des Circus-Lands, vor dem leerem Alpaka-Stall. © Charles Knie GmbH | Charles Knie’s Circus-Land

Nach Tierdiebstahl in Charles Knie’s Circus-Land: Polizei findet Reifenspuren

Außerdem habe die umgehend informierte Polizei frische Spuren von Menschen und den Alpakas in den hochgewachsenen Wiesen gefunden, die auf das Grundstück eines benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes führen, einen Weg durch dicht bewachsenes Gelände, den sonst niemand benutzt. „Dort hat dann wohl der Transporter der Diebe geparkt, in dem die Tiere verladen und abtransportiert wurden. Auch hier konnten Reifenspuren an einer Stelle gesichert werden, die sonst nie von Fahrzeugen befahren wird“, berichtet Jama.

Alle drei gestohlenen Alpaka-Kinder in Charles Knie’s Circus-Land geboren

„Wir sind sehr traurig und sehr verzweifelt“, so Jama, „alle drei Alpaka-Kinder sind hier bei uns im Circus-Land geboren, teilweise mit der Hand aufgezogen, der Verlust schmerzt sehr“.

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Nun bittet der Park um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Diebstahl muss in Zeit zwischen 24 und 6 Uhr passiert sein. Die Alpakas sind einen Meter und 1,5 Metern hoch, eines ist braun, die beiden anderen weiß. „Wem sind diese Tiere eventuell bereits an einem anderen Ort aufgefallen, und wer hat in der Nacht in Einbeck-Volksen etwas Verdächtiges gesehen oder gehört?“, appelliert Jama an mögliche Zeugen.

Eines der Alpakas auf der Weise vor dem Stall. © Charles Knie GmbH | Charles Knie’s Circus-Land

Nach Diebstahl von Alpakas: Charles Knie’s Circus-Land setzt Belohnung aus

Hinweise werden entweder direkt an Charles Knie’s Circus-Land unter Telefon 0152/09153369 oder an die Polizei in Einbeck unter Telefon 05561/31310 erbeten. Für Hinweise, die zum momentanen Aufenthaltsort der Tiere und/oder zu den Dieben führen, hat der Park bereits eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuellen Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp finden Sie unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

kic