Emsbüren. Mit dem Hubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen. Doch die Folgen des Unfalls in Emsbüren im Landkreis Emsland waren zu schwer.

Nach einem schweren Autounfall am Mittwochmorgen in Emsbüren im Landkreis Emsland ist ein 63 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, erlag der Autofahrer am Mittwochnachmittag seinen Verletzungen. Nach den Erkenntnissen der Polizei fuhr der 63-Jährige mit seinem Wagen rückwärts auf die Straße und übersah dabei das Auto eines 33 Jahre alten Fahrers.

Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Wagen stießen zusammen. Der 63-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Motorradfahrer stirbt im Landkreis Verden nach Unfall

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag nach einem Unfall im Landkreis Verden gestorben. In Achim verlor der Fahrer in einer Kurve in Richtung Bremen die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum und einen Zaun. Ein Notarzt stellte den Tod des Fahrers fest. Warum der 42-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor, war der Polizei zufolge zunächst unklar. Die Landstraße, auf der es zu dem Unfall kam, war bis nachts 3.00 Uhr gesperrt. Das Motorrad wurde beschädigt.

Segelflugzeug stürzt in Rhede ab – Zwei Verletzte

Mit einem Segelflugzeug sind am Mittwochvormittag zwei Menschen in Rhede im Emsland abgestürzt. Der 49 Jahre alte Pilot des Flugzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sein 57 Jahre alter Co-Pilot habe sich bei dem Absturz ebenfalls schwer verletzt und sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Pilot hatte den Angaben zufolge in rund 50 Metern Höhe aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Flieger verloren. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung nahm die Ermittlungen auf.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa