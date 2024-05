Braunschweig. Aus alt mach neu: Das „5nach5“-Team erscheint jetzt in neuer Besetzung. Wir stellen uns vor – mit Fakten, die noch keiner von uns wusste.

Was ist los in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und der Region? Das erfahren Podcast-Hörerinnen und -hörer täglich ab 17:05 Uhr im „5nach5“-Podcast. Die Hosts, das sind wir, Lukas Mauri, Christina Wicke und Celine Wolff, berichten montags bis freitags im Nachrichtenupdate der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten aus dem Alltag der Region. Wieso ist der Großbrand am Schöppenstedter Turm so gefährlich? Wieso verbietet die Innenministerin Daniela Behrens künftig Gästefans beim Derby? Und welche Attraktionen feiern Premiere beim Wolfsburger Schützenfest? All diese Infos verpacken wir in unter zehn Minuten im Podcast. Für jeden, immer und überall.

Damit unser Podcast in Zukunft von noch mehr Expertise und Wissen profitieren kann, bekommt unser Team Zuwachs: Denise Rosenthal und Jennifer Frosch sind die neuen Gesichter im „5nach5“-Team. Aus „alt mach neu“ oder besser gesagt „Unter dem Motto: Jetzt sind wir fünf für ‚5nach5‘“ bekommt der Podcast im gleichen Zuge ein Refresh. Neues Cover, neue Stimmen und neue Geschichten – darauf können Sie sich freuen!

5nach5 - der Nachrichten-Podcast der Braunschweiger Zeitung: Das ist das Team

Ganz kurz: Podcast ist ja nicht gleich klassische Zeitung. Deswegen stellen wir uns hier auch mal nicht so klassisch vor:

Lukas Mauri (29) macht zum Beispiel das unmögliche möglich: Eintracht und VfL?! Er mag beides! Außerdem kriegt der gebürtige Braunschweiger Heimweh, sobald der Enno Richtung Hannover Hämelerwald passiert hat. Und da er sowohl ein Dorfromantiker als auch Stadttrubler ist, braucht er später mal einen Stadt- und einen Landsitz, um einfach beides genießen zu können.

Jennifer Frosch (29) ist erst vor Kurzem aus dem Norden in die Löwenstadt gezogen. Sie hasst Bananen, liebt deutsche Sprichwörter und Hausmannskost und kann nur mit Regensound schlafen – Hamburgerin eben.

Celine Wolff (27) würde am liebsten einen Wohnsitz auf Mallorca, in den USA und in Hamburg haben – auch wenn die Gefahr besteht, dass sich in ihrer Abwesenheit dann Monster unter ihrem Bett verstecken. Sie liebt Avocados nur matschig und sortiert ihr Leben digital auf Pinterest – egal ob Traumhaus, Rezepte oder Roadtrips.

Denise Rosenthal (32) hat es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, pro Monat ein Konzert zu besuchen. Bislang laufe ihr Plan sehr gut. Außerdem verabscheue die unerschütterliche Optimistin – sie sieht wirklich überall noch ein Fünkchen Hoffnung – Ananas und Kokos. Auf Pina Coladas braucht man sie also gar nicht erst einzuladen.

Und Christina Wicke (29) lebt nur in Braunschweig, weil sie vor gut zehn Jahren mal eine Autobahnausfahrt verpasst hat. Dann hat sie die Stadt aber kennen und lieben gelernt. Geografisch ist sie also eher eine absolute Null, hat aber durchaus den Durchblick im Nachrichten-Dschungel. Sie redet gern und viel – und fühlt sich im Podcast-Business entsprechend zu Hause.

„5nach5“ – So können Sie das neue Team erreichen

Das „5nach5“-Team informiert kurz und knapp – mit der Hilfe von Experten aus unserer Redaktion. Und auch selbst können die Hosts ihre Expertise aus dem Sport-Geschehen, der Braunschweiger Szene, der Podcast-Welt und natürlich aus ganz viel Alltag beisteuern. Ihr habt Ideen für unseren Podcast oder wollt, dass wir über ein ganz bestimmtes Thema plaudern? Dann schreibt uns gern eine Mail an 5nach5@funkemedien.de oder meldet euch per Whatsapp unter 0173 510 6245. Wir hören uns!