Niedersachsen. Aus zunächst ungeklärten Ursachen ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten, es kam dabei zu einem Frontalzusammenstoß. Der Polizei-Überblick.

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 75 im Landkreis Harburg schwer verletzt worden. Zwischen Tostedt und Kakenstorf sei der Wagen des Verletzten aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und habe einen Lastwagen gerammt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Autofahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war er aber ansprechbar. Der Verletzte werde von den Rettungskräften aus dem Auto befreit, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details, etwa zum Alter des Verletzten, lagen zunächst nicht vor.

Nach Amokdrohung in Neu Wulmstorf: Unterricht abgesagt

Die Schulleitung in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg hat aufgrund von Hinweisen auf einen möglichen Amoklauf vorsorglich den Unterricht für Dienstag abgesagt. Die Polizei zeige zudem verstärkt Präsenz, teilte die Behörde mit. Am Montagabend habe die Schulleitung gemeldet, dass ein Schüler im Freundeskreis einen Amoklauf angekündigt habe.

Noch am Abend seien Zeugen befragt und der Jugendliche aufgesucht worden. Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung habe es nicht gegeben. Ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten wurde eingeleitet.

dpa