Göttingen. Die Tarifverhandlungen sind gescheitert, die Ärzte der UMG streiken am Montag, 11. März. Das führt zu Einschränkungen im Klinikalltag.

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) wird im Zuge der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte am Montag, 11. März, erneut von einem Warnstreik betroffen sein. Darüber informiert die Pressestelle der UMG in einer Mitteilung.

Darin teilen die Verantwortlichen mit, dass die UMG und der Marburger Bund eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen hätten, um die notwendige ärztliche Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. „Dazu wird zwischen der Gewerkschaft und den jeweiligen Kliniken und Instituten der UMG eine personelle Mindestbesetzung auf allen Stationen ausgehandelt, die normalerweise am Wochenende vorgesehen ist. Die Versorgung von Patienten, deren Untersuchung und Behandlung als Notfall eingestuft wird und deshalb keinen Aufschub duldet, ist über den Betrieb der Notaufnahme, von OP-Sälen, Ambulanzen und in den sonstigen Bereichen zu jedem Zeitpunkt sichergestellt“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten – ambulant wie stationär – wird in reduzierter Form aufrechterhalten. Jegliche Notfälle werden am Streiktag uneingeschränkt versorgt. Prof. Dr. Lorenz Trümper, - Vorstand Krankenversorgung der UMG

„Aufgrund des Warnstreiks am kommenden Montag wird es trotz der getroffenen Notdienstvereinbarung zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb kommen. Die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten – ambulant wie stationär – wird in reduzierter Form aufrechterhalten. Jegliche Notfälle werden am Streiktag uneingeschränktversorgt“, sagt Prof. Dr. Lorenz Trümper, Vorstand Krankenversorgung der UMG.

In einigen Bereichen der Krankenversorgung würden Patientinnen und Patienten aufgrund des Streiks Verzögerungen und Terminausfälle erleben, teilt die UMG mit. Der Vorstand empfehle deshalb allen Betroffenen, die am Montag in der UMG einen Termin für eine Behandlung haben, im Vorfeld in den entsprechenden Kliniken telefonisch den Termin abzuklären.

Eine Liste mit den Ärzte- und Apothekennotdiensten in der Region finden Sie hier.

