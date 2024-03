Nordenham. Eine Gassirunde endet mit einer Stichverletzung. Ein Handyverstoß entlarvt einen Geldwäscher. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein 43 Jahre alter Mann ist in Nordenham im Landkreis Wesermarsch von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Am späten Donnerstagabend sei der 43-Jährige mit seinen Hunden spazieren gegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei wurde er angegriffen, anschließend verspürte er Schmerzen am Oberkörper und blutete. Er ging nach Hause, dort setzte seine Frau einen Notruf ab. Die Rettungskräfte stellten eine schwere Stichverletzung fest. Der 43-Jährige wurde noch in der Nacht operiert, Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Angreifer soll vermutlich männlich, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Osnabrück verletzt

Eine Radfahrerin hat am Freitag bei einem Unfall mit einem Auto in Osnabrück Verletzungen erlitten. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch das Alter der Frau war zunächst unbekannt. An einer Kreuzung kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß, demnach missachtete der Autofahrer vermutlich die Vorfahrt. Die Frau wurde verletzt, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt rückten an. Die Unfallaufnahme dauere noch an, sagte die Sprecherin. Die Straße wurde gesperrt.

Handyverstoß entlarvt mutmaßlichen Geldwäscher in Osnabrück

Ein Handyverstoß im Auto hat in Osnabrück einen mutmaßlichen Geldwäscher entlarvt. Am Mittwochabend hätten zwei Polizeibeamte den 38 Jahre alten Autofahrer kontrolliert und dabei auffällige Päckchen entdeckt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Herforder gab zu, dass sich in den Päckchen Bargeld befand – insgesamt fanden die Beamten eine fünfstellige Summe. Der Mann erklärte, das Geld stamme aus den Tageseinnahmen eines Restaurants, allerdings habe er sich zunehmend in Widersprüche verstrickt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen nach weiteren Beweismitteln durchsucht, außerdem wurde angeordnet, das Bargeld zu beschlagnahmen. Der 38-Jährige wurde zu einer Polizeiwache gebracht und kurze Zeit später entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an.

dpa