Damme. Außerdem: In Filsum sind zwei Pferde bei einem Unfall gestorben, Mann in Damme getötet – Ehefrau unter Tatverdacht. Der Polizei-Überblick.

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Hannover an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann starb am Donnerstagmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten war der Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf dem Westschnellweg, einem Teil der Bundesstraße 6, im Innenstadtgebiet auf ein Auto aufgefahren. Warum es dazu kam, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrer wurde in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, bis Polizei, Rettungsdienst sowie ein Notarzt eintrafen. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

Mann in Damme getötet - Ehefrau unter dringendem Tatverdacht

Ein Mann stirbt in Damme in der Nähe des Dümmer Sees – nun steht dessen Ehefrau unter dringendem Tatverdacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag nach der Obduktion des 42 Jahre alten Opfers am Mittwoch mit. Die 39 Jahre alte Verdächtige wurde nach einem Unterbringungsbefehl in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Obduktion des Leichnams habe bestätigt, dass der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben sei, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben – etwa zum Motiv der Tat – konnten die Beamten bisher nicht mitteilen.

Polizisten entdeckten den Mann am Dienstag nach einem Notruf stark blutend in einer Wohnsiedlung. Er sei trotz Wiederbelebungsversuchen vor Ort gestorben. Die Frau ließ sich am Dienstagnachmittag widerstandslos festnehmen.

Autofahrer bei Unfall mit Pferden verletzt - zwei Tiere tot

Pferde auf der Straße haben in der ostfriesischen Gemeinde Filsum am frühen Donnerstagmorgen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 63-Jähriger mit seinem Auto gegen zwei der Tiere. Die beiden Pferde wurden tödlich verletzt, ein drittes Pferd lief weg und konnte später eingefangen werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer der 63-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Dorfstraße in Fahrtrichtung Filsum wurde nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.

