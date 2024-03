Leer. Wer hat die schönste Kuh im Nordwesten Niedersachsens? Dieser Frage wurde wieder bei der „Miss Ostfriesland“-Wahl nachgegangen.

Kuh Pamela vom Hof Hobbie bei Wilhelmshaven ist zur „Miss Ostfriesland“ gekürt worden. Sie erhielt am Mittwoch die meisten Punkte bei der Wahl in Leer, wie die Veranstalter mitteilten. Dutzende Kühe waren demnach im Rennen um den Titel.

„Ich bin unglaublich stolz auf Pamela“, sagte Viehzüchterin Anna Hobbie aus dem Wangerland. Die scharz-weiße Kuh sei das erste Mal auf einer Schau gewesen. In der Vorbereitung habe sie ganz speziell aufs Futter ihres Tieres geachtet, sagte die Wangerländerin.

Der Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter richtete die Schau in der Ostfrieslandhalle aus. Dabei präsentieren Züchter ihr Tiere vor einem Preisrichter. Die bisherige Titelinhaberin, die rund fünf Jahre alte schwarzbunte Milchkuh India von einem Züchter in Berumerfehn nördlich von Emden, trat nicht erneut an. Der jährliche Wettbewerb gilt als wichtiges Schaufenster für Züchter im Nordwesten Niedersachsens. Mit einem erfolgreichen Abschneiden können sie für ihre Ställe und Nachzüchtungen werben.

Pamela wurde bei der 42. Ausgabe der traditionellen Rinderzuchtschau des Vereins Ostfriesischer Stammviehzüchter zur „Miss Ostfriesland 2024“ gekürt. © DPA Images | Hauke-Christian Dittrich

dpa