Damme. In Niedersachsen ermittelt die Polizei nach einem Tod. In Syke stirbt ein Pferd nach einem Linienbus-Unfall. Der Blaulicht-Überblick.

Nach dem Tod eines Mannes in Damme im Landkreis Vechta steht seine Ehefrau unter Tatverdacht. Die Polizei habe den 42-Jährigen nach einem Notruf am Dienstag stark blutend in einer Wohnsiedlung entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei er schon nicht mehr ansprechbar gewesen und starb trotz Wiederbelebungsversuche noch vor Ort. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach soll die 39 Jahre alte Ehefrau dem Opfer die Verletzungen zugefügt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Frau ließ sich am Dienstagnachmittag widerstandslos festnehmen.

Polizei sucht nach Gewalttat im Kreis Rotenburg Zeugen

Nach der Tötung von vier Menschen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg bittet die Polizei um Hinweise. Menschen, die einen schwarzen Suzuki Vitara vor dem 1. März oder am Tag selbst in der Umgebung der Tatorte gesehen haben, sollen sich melden. Das geht aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervor. Der Verdächtige könnte sich mit dem Auto während der Taten fortbewegt haben. Man wolle ein Bewegungsbild erstellen, sagte der Sprecher der Polizei.

In der Nacht zum 1. März soll den Ermittlern zufolge ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat vier Menschen in den Gemeinden Westervesede und Brockel erschossen haben. Unter den Toten ist ein dreijähriges Kind. Die Opfer stammen aus dem Umfeld der getrennt lebenden Ehefrau des mutmaßlichen Täters. Warum der Soldat die Menschen erschossen haben soll, ist bislang ungeklärt. Die Tatwaffen gehören nach Angaben der Ermittler nicht der Bundeswehr.

Vor der Tat hatten die Ehefrau und ihr mutmaßlich neuer Freund, der später ebenfalls getötet wurde, den Verdächtigen bei der Polizei wegen Bedrohung angezeigt.

Pferd stirbt nach Unfall mit Bus

Ein Pferd ist in Syke im Landkreis Diepholz von einem Linienbus angefahren und tödlich verletzt worden. Das Tier sei den ersten Erkenntnissen nach plötzlich auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Trotz Vollbremsung erfasste die 62 Jahre alte Fahrerin das Pferd mit ihrem Bus. Es starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle.

Frau bei Brand in Emden an Rauchgasvergiftung gestorben

Eine Frau, die nach einem Feuer in einem Haus in Emden tot aufgefunden wurde, ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Laut den ersten Erkenntnissen der Ermittler habe die 91-Jährige am frühen Montagmorgen mit der Hilfe von Lampenöl Licht machen wollen, weil zuvor der Strom ausgefallen war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei das Feuer ausgebrochen und mehrere Stunden unbemerkt geblieben. Ein Pflegedienst bemerkte das Feuer beim Betreten des Hauses. Feuerwehrleute entdeckten die Frau am Montag schließlich leblos.

