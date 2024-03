Emden. Bei Wartungsarbeiten ist es in einer Fertigungshalle am Dienstag zu einem tödlichen Unfall gekommen, teilt Volkswagen mit.

Bei VW in Emden ist am Dienstag ein Mitarbeiter tödlich verunglückt. „Am Morgen des 5. März hat sich bei Wartungsarbeiten in einer Fertigungshalle auf dem Volkswagen Werkgelände ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, in dessen Folge der verunfallte Mitarbeiter im Krankenhaus verstarb“, teilte eine Sprecherin des Werkes auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte die Ostfriesen-Zeitung berichtet. „Neben internen Rettungskräften des Gesundheits- und Brandschutzes wurden auch externe Rettungskräfte angefordert.“ Weitere Angaben wollte die Sprecherin mit Rücksicht auf die Angehörigen des Verstorben nicht machen.

dpa