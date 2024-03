Emden/Bremen. Pflegedienst entdeckt Feuer und alarmiert Einsatzkräfte. Zudem: Autofahrer stirbt bei Unfall. Und: Unbekannte behindern Bahnverkehr

Bei einem Feuer in einem Haus in Emden ist eine 91 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agebtur (dpa) unter Berufung auf die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Todesursache ist den Angaben zufolge unklar.

Weitere Angaben könne die Polizei derzeit noch nicht machen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, sagte die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand am Montag berichtet. Demnach hatte ein Pflegedienst beim Betreten des Hauses Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Feuerwehrleute fanden die Frau dann leblos vor. Was genau in dem Haus brannte,ist bislang noch nicht bekannt.

Unfall in Niedersachsen: Autofahrer stirbt in Diepholz bei Frontalzusammenstoß mit Transporter

Ein Autofahrer ist in Diepholz im gleichnamigen Landkreis bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Autotransporter ums Leben gekommen. Der 57-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Dienstag im ehemaligen Regierungsbezirk Hannover in Niedersachsen mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge überholt und war ungebremst mit dem entgegenkommenden Transporter zusammengeprallt.

Anschließend schleuderte das Auto zurück, stieß mit einem weiteren Lastwagen zusammen und touchierte ein anderes Fahrzeug. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Alle weiteren am Unfall Beteiligten blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ortsumgehung Diepholz wurde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Schwere Platten auf Bahnstrecke gelegt: RB 32 muss Schnellbremsung einlegen – keine Verletzten

Unbekannte haben einem Bericht der Bundespolizei zufolge am Montagnachmittag am Bahnübergang Neetzendorf zwei sogenannte TL-Fußplatten und mehrere Schottersteine auf die Bahngleise gelegt. Der Fahrer des RB 32, der auf dieser Strecke verkehrt, erkannte das Hindernis rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. Passagiere wurde wegen der Schnellbremsung nicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Möglicherweise sind die beiden je 28 Kilogramm schweren Platten von einer in der Nähe der Gleise gelegenen Baustelle entwendet worden. Der oder die Täter könnten dabei aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Telefonnummer 0421/16299-7777 entgegen.