Polizeibeamte stehen in Hannover in der Innenstadt und beobachten ein Feuerwerk. In der Silvesternacht 2022/23 kam es zu Ausschreitungen. Ein AfD-Politiker aus Niedersachsen will die Vornamen von deutschen Tatverdächtigen wissen. Nun kommt es zu einer Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof Bückeburg. © dpa | Clemens Heidrich