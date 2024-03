Salzgitter. Mit vorgehaltener Waffe überfallen zwei Männer ein Ehepaar aus Thiede. Die Täter fliehen im Porsche – kommen aber nicht weit.

20.15 Uhr, Spielfilm-Zeit. Als es bei einem älteren Ehepaar klingelt, ahnt es nichts Böses. Doch plötzlich stehen da zwei maskierte Männer mit einer Schusswaffe im eigenen Heim. So geschehen am vergangenen Freitag im Stadtteil Thiede im Norden Salzgitters. Während einer der beiden dunkel gekleideten Täter die beiden Opfer mit der Waffe bedrohte, suchte der zweite nach Wertsachen, teilte die Polizei am Montag mit.

Hierbei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in vierstelliger Höhe. Nach der Tat flüchteten die Männer in einem dunklen Pkw, der von einem dritten Mann gefahren wurde. Die Opfer erlitten der Polizei zufolge leichte Verletzungen und einen Schock.

Doch die Täter kamen nicht weit. Was an ihrem auffälligen Fluchtfahrzeug lag: einem dunklen Porsche Cayenne.

Nach Raub in Salzgitter: Die Polizei sucht nach dem dritten Täter

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte die Polizei das Fahrzeug des Trios zwei Stunden später – gegen 22.40 Uhr – in Braunschweig. Die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stießen die Beamten auf Teile der Beute des schweren Raubs, für den den Tätern bis zu fünf Jahre Haft drohen. In den Wohnungen der Tatverdächtigen fanden die Beamten weitere umfangreiche Beweismittel. Die Auswertung dauert noch an.

Die zuständige Amtsrichterin erließ gegen den 21-jährigen dringend Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl. Der junge Mann aus Wolfenbüttel ist – im Gegensatz zu seinem mutmaßlichen Komplizen – bereits vorbestraft. Zudem wird gegen ihn wegen weiterer Straftaten in den vergangenen Wochen ermittelt, erklärte Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Für einen Haftbefehl im Falle des zweiten Tatverdächtigen (24) reichten die vorhandenen Beweise zum jetzigen Zeitpunkt offenbar noch nicht.

Gleiche Täter wie bei Pistolen-Überfall in Wolfenbüttel?

Ob die Beschuldigten auch für einen ähnlichen Überfall in Wolfenbüttel verantwortlich sind, werde noch geprüft, erklärte Behördensprecher Wolters. Am vergangenen Mittwoch war ein 80-Jähriger in seinem Haus von zwei maskierten Männern ausgeraubt worden. Hier kam eine Pistole zum Einsatz. Gerade einmal zwei Tage vor der Tat in Salzgitter.

Die Polizei fahndet aktuell noch nach dem dritten Täter des schweren Raubs in Thiede. Dafür bitten die Ermittler um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 1897-0. Der Leiter des zuständigen Fachkommissariats 2 der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel Dominik Gerecke erklärt, dass die Festnahme „nur durch das professionelle Zusammenwirken aller Einsatzkräfte und dem konkreten Zeugenhinweis erfolgen konnte“.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Vision: So radikal könnte das Salzgitter der Zukunft sich ändern

Dieser Star hat sich für Salzgitters Kultursommer angesagt

Warum Karstadt in Salzgitter-Bad die Feuerwache bauen ließ

Avacon saniert Strom- und Gasleitungen in Lebenstedt

Anschlussstelle der B 6 bei Salzgitter-Bad gesperrt

Aus für Real in Salzgitter-Lebenstedt? Jetzt steht es fest

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: