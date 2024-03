Dollbergen. In Niedersachsen in der Ortschaft Dollbergen kam es aufgrund einer Notbremsung im ICE zu einer Vielzahl an Verspätungen. Das ist passiert.

Zwei Männer haben einen ICE in der Region Hannover zu einer Schnellbremsung gezwungen, weil sie über Bahngleise liefen. Sofort wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Landespolizei Niedersachsen und der Bundespolizei eine Fahndung mit der übermittelten Personenbeschreibung im Nah-Gebiet durchgeführt. Dabei wurden die Beamten am Boden durch einen Polizeihubschrauber der Bundespolizei unterstützt. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Ortschaft Dollbergen. Die Männer, 24 und 25 Jahre alt, flüchteten vom Tatort. Sie ließen laut Polizei zwei mit Steinen beschwerte Jacken zurück, die Wertsachen und einen Personalausweis enthielten. Beamte warteten auf die Eigentümer der Jacken und stellten die Männer, als sie zu ihren Sachen zurückkehrten.

Polizei informiert: Niemals ins Gleis gehen

Gleisüberschreitungen ziehen nahezu immer behördliche Einschränkungen nach sich, um die Gefahr für die Personen im und am Gleis ausschließen zu können. Durch die leichtsinnige Aktion der beiden Männer kam es, nach Angaben der Polizei, in diesem Fall zu erheblich Einschränkungen des Bahnverkehrs und bei einer Vielzahl an Zügen zu Verspätungen von insgesamt mehr als 10 Stunden.

dpa/red