Der Luchs (Lynx lynx) ist die größte wild lebende Katzenart Europas. Der Einzelgänger bewohnt große Waldgebiete. Das Revier eines Weibchens umfasst 50 bis 100 Quadratkilometer, bei Männchen sind es in der Regel mehr als 150 Quadratkilometer. Das Streifgebiet eines männlichen Luchses überlagert das von zwei bis drei Weibchen. Wie groß der Aktionsraum der Tiere ist, hängt auch von der Lebensraumqualität ab. Gibt es wenige Beutetiere oder ist der Wald in viele kleine Gebiete zerschnitten, kann ein Revier bis zu 450 Quadratkilometer umfassen. Luchse jagen vor allem in der Dämmerung und nachts. Tagsüber verstecken sie sich in Höhlen oder im Totholz. © Nationalpark Harz | Ole Anders