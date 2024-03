Cuxhaven. Nahe Cuxhaven hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben, bei dem vier Menschen schwerverletzt wurden. Der Polizei-Überblick.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 27 nahe Cuxhaven sind zwölf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei ein 28-Jähriger mit seinem Wagen am Donnerstagabend aus zunächst unbekannten Gründen und mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto einer 57-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr Wagen wurde gegen die Seitenschutzplanke geschleudert und blieb auf der Fahrbahn stehen, ein 37-Jähriger auf der Überholspur erkannte die Lage und bremste seinen Wagen stark ab. Ein ihm nachfolgender 27 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei wurde der Wagen des 37-Jährigen gegen das Auto der Frau geschleudert.

Bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel wurden der Unfallverursacher sowie ein 80-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 59 und 30 Jahren schwer verletzt, die im Wagen der 57-Jährigen saßen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Acht weitere Menschen wurden leicht verletzt. Für Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallautos wurde die Autobahn bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt. Bis auf die Schwerverletzten wurden alle anderen Unfallbeteiligten aus dem Krankenhaus entlassen.

Leichenteile in Kanal gefunden – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach dem Fund von menschlichen Überresten in einem Kanal bei Nordhorn in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei „relativ spät“ am Donnerstagabend vorläufig festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Weitere Details zu dem Verdächtigen wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatten die „Grafschafter Nachrichten“ und der NDR berichtet.

Bei dem Opfer handelt es sich früheren Angaben zufolge laut DNA-Analyse um einen 53 Jahre alten Mann aus Nordhorn mit lettischer Staatsangehörigkeit. Für den Mann war mehrere Tage vor dem Fund der Leichenteile eine Vermisstenmeldung eingegangen.

Die Leichenteile waren am 17. Februar in mehreren Tüten verpackt von Spaziergängern gefunden worden. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte hatten nach dem ersten Fund die Umgebung an Land und Wasser abgesucht. Unterstützt vom Technischen Hilfswerk (THW) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren auch Taucher, Sonarboote und Drohnen im Einsatz.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa