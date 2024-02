Braunschweig. Mehr Waffen für die Verteidiger? Eine Grüne, ein General und eine „Putin-Versteherin“ diskutierten. Das Publikum war überraschend.

Was kann man sagen, was sagt man lieber nicht, was muss man sagen zwei Jahre nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine? Beim „Talk im Medienhaus“ wurde etwas mehr als zweieinhalb Stunden um Antworten auf die Frage „Krieg ohne Ende?“ gerungen. Es wurden große Unterschiede deutlich bei der Diskussion im rappelvollen Saal. Gleichwohl war es kein wilder Schlagabtausch. Moderator Henning Noske mahnte vorab „Ernsthaftigkeit“ an und wünschte sich, man solle Meinungen austauschen, ohne sie sich an den Kopf zu schmeißen. Und er blieb bei dieser Linie, ging gleich dazwischen, wenn es auf dem Podium schärfer hin und herzugehen begann. Mitunter wirkte die Debatte sogar überreguliert. Doch der Vorteil war: Man riss sich zusammen, man ließ sich – zumeist – ausreden und ging sich trotz der fundamentalen Verschiedenheit der Ansätze wenig an die Wäsche.