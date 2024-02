Aurich. Die 90-jährige Frau stirbt noch an Ort und Stelle, der gleichaltrige Mann im Krankenhaus. Der Blaulicht-Überblick aus Niedersachsen.

Ein älteres Ehepaar ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe der ostfriesischen Stadt Aurich ums Leben gekommen. Die 90-jährige Frau erlag ihren Verletzungen am Unfallort, ihr gleichaltriger Ehemann starb später im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Montagabend mitteilte. Den Angaben zufolge ist der 29-Jährige, der das entgegenkommende Auto fuhr, ebenfalls schwer verletzt im Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 34 in Fahrtrichtung Wittmund, als der Transporter des 29-jährigen Mannes auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Auto des Paares prallte. Die Ursache des Unfalls war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Landesstraße 34 war für mehrere Stunden gesperrt.

Wo ist Elsa? Huhn sorgt für Polizeieinsatz im Landkreis Ammerland

Die Suche eines jungen Mannes nach einem Huhn hat im Landkreis Ammerland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Weil sie laute Schreie – mutmaßlich nach einer Frau – gehört hatten, alarmierten Anwohner der Ortschaft Westerstederfeld in Westerstede am Sonntagabend die Polizei.

Da die Beamten niemanden in Not vorfanden, hätten sie die Einwohner befragt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein junger Mann, der das Haus seiner Eltern hütete, sagte demnach, in der Nacht sei ihm Elsa, ein Huhn, entlaufen. Um das Tier zurückzulocken, habe er nach ihr geschrien. Die Schreie des jungen Mannes wurden den Angaben zufolge von besorgten Anwohnern als Hilferufe fehlinterpretiert. Elsa war unterdessen bereits unverletzt nach Hause zurückgekehrt, als die Polizei eintraf.

