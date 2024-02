Cloppenburg. Außerdem: sieben Verletzte in Friesland, weil Autofahrer Stoppschild missachtet. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein 34-jähriger Autofahrer mehrfach mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Sonntag wollten die Beamten den Mann am Samstagabend in Cloppenburg für eine Polizeikontrolle anhalten.

Der 34-Jährige reagiert nicht auf die Anhaltesignale der Beamten und erhöhte seine Geschwindigkeit. Im Laufe der Flucht kam der Wagen mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Abseits der Straße prallte das Auto gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort überschlug sich der 34-jährige Fahrer mehrmals mit seinem Fahrzeug.

Die Beamten konnten den Mann schwer verletzt aus seinem Auto befreien und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach Polizeiinformationen stand der Mann zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein das Verletzen beschlagnahmt. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines illegalen Straßenrennens verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Sieben Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall im Landkreis Friesland sind sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen habe ein 23 Jahre alter Autofahrer in Bockhorn ein Stoppschild missachtet, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Wagen, der auf der Bundesstraße 437 in Richtung Varel unterwegs war. Das Auto wurde bei der Kollision gegen die Ampelanlage geschleudert. Sowohl die vier Insassen im Auto des 23-Jährigen als auch drei Menschen im zweiten Wagen verletzten sich teils schwer. Zwei Unfallopfer mussten von der Feuerwehr aus einem Auto befreit werden. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, die Kreuzung wurde zwischenzeitlich gesperrt.

26-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht auf Sonntag in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, 40 Meter über den Grünstreifen und dann gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Grund des Unfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

