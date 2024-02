Cloppenburg. Mit über 200 km/h haben sich zwei Fahrer Samstagnacht ein Autobahnrennen geliefert. In Hannover rettet die Feuerwehr einen Kajakfahrer.

Zwei Autofahrer haben sich auf der Autobahn 1 im Landkreis Cloppenburg ein Rennen geliefert. Beide rasten in der Nacht zum Samstag bei Emstek mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei nutzten sie auch teilweise den Seitenstreifen, um andere Fahrzeuge rechts zu überholen. Die Polizei stoppte eines der Autos im Stadtgebiet von Oldenburg, am Steuer saß ein 26-Jähriger. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. Gegen den anderen Fahrzeugführer wurden ebenfalls Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern hier noch an.

Feuerwehr rettet gekenterten Kajakfahrer aus der Leine in Region Hannover

Zwei Kajakfahrer sind auf dem Fluss Leine in der Region Hannover gekentert. Einer der beiden Männer schwamm aus eigener Kraft ans Ufer, den zweiten rettete die Feuerwehr von einem Baum. Die beiden jungen Männer waren am Samstag bei Seelze mit dem Kajak unterwegs, als dieses umkippte, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Kajakfahrer kletterte auf einen Baum, der im Hochwasser in der massiven Strömung stand.

Von dort kam er allein aber nicht mehr ans Ufer. Die Feuerwehr Seelze, die Wasserrettungsgruppe der Stadtfeuerwehr Seelze sowie die Tauchergruppe der Region Hannover waren vor Ort. Sie retteten den Wassersportler vom Baum. Er erlitt Unterkühlungen und wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt. Dann kam er ins Krankenhaus.

Belm: Sauna in Garten in Brand - 200 000 Euro Schaden

Bei einem Brand einer Sauna in Belm (Landkreis Osnabrück) ist ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 200 000 Euro entstanden. Es wurde niemand verletzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmorgen sagte. Die Sauna stand demnach im Garten von Privatleuten, die den Raum vermieten. Das Feuer brach am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache aus.

Kreis Verden: Dachstuhl steht in Flammen

In Ottersberg im Landkreis Verden ist am Samstag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, auch eine Schätzung zur Schadenshöhe lag zunächst nicht vor. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten liefen noch, die sichtbaren Flammen seien aber gelöscht.

dpa