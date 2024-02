Braunschweig. Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs erscheint unser Podcast „5NACH5“ mithilfe des KI-Tools „Eleven-Labs“ auf Ukrainisch. Das sind die Themen.

Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erscheint am Samstag, 24. Februar, eine Sonderfolge unseres News-Podcasts „5NACH5“. Die Gastgeber Christina Wicke und Lukas Mauri sprechen darin über Schicksale ukrainischer Geflüchteterin der Region Braunschweig-Wolfsburg und fragen sich, inwiefern Kriegsmüdigkeit und Gewöhnungseffekte in Deutschland nach zwei Jahren zu einem Problem werden könnten.

Die Sonderfolge erscheint erstmals auch in ukrainischer Sprache - möglich gemacht durch das KI-Tool Eleven-Labs. Die Sprachsynthese-Software lässt die Stimmen der Hosts täuschend echt in fließendem Ukrainisch erklingen.

Verein Freie Ukraine Braunschweig freut sich weiterhin über Spenden

Der Verein Freie Ukraine Braunschweig nimmt weiterhin Spenden an, besonders zielgerichtete Sachspenden seien erwünscht. „Für das Geld werden Medikamente, Tourniquets und gebrauchte Autos und Kleinbusse (bis jetzt über 60 Stück) gekauft, die in der Ukraine zu Rettungswagen umgebaut werden“, so der Vorsitzende Igor Piroschik. Sachspenden wie gebrauchte Dialysegeräte, Beatmungsgeräte, Rettungsbekleidung, Medikamente und vieles mehr bekomme der Verein von Braunschweiger Krankenhäusern, von der Berufsfeuerwehr und vom Malteser Hilfsdienst.

Hinweis: In der Podcastfolge kommt es aufgrund der KI vereinzelt zu grammatikalischen Fehlern. Wir bitten um Entschuldigung.

Подкаст новин Брауншвейга з‘явився українською завдяки штучному інтелекту

До другої річниці російської агресії проти України в суботу, 24 лютого, вийде спеціальний випуск брауншвейзького подкасту новин „5NACH5“. Ведучі Крістіна Віке та Лукас Маурі розповідають про долю українських біженців у регіоні Брауншвейг-Вольфсбург та задаються питанням, наскільки втома від війни та наслідки ознайомлення можуть стати проблемою в Німеччині через два роки.

Спеціальний епізод також вперше публікується українською мовою - це стало можливим завдяки інструменту штучного інтелекту Eleven-Labs. Програма синтезу мовлення робить голоси ведучих оманливо реальними та звучать вільною українською мовою.

Товариство „Вільна Україна Брауншвейг“ продовжує приймати пожертви, особливо вітаються цільові пожертви в натуральній формі. „Гроші підуть на придбання медикаментів, джгутів, а також вживаних автомобілів і мікроавтобусів (понад 60), які будуть переобладнані в карети швидкої допомоги в Україні“, - розповідає Ігор Пірощик, голова організації. Асоціація отримує пожертви в натуральній формі, такі як вживані діалізні апарати, апарати штучної вентиляції легень, рятувальний одяг, медикаменти та багато іншого від лікарень Брауншвейга, професійної пожежної бригади та Malteser Hilfsdienst.

Примітка: через роботу штучного інтелекту в епізоді подкасту трапляються граматичні помилки. Просимо вибачення за це.

Перекладено за матеріалами DeepL.com

red