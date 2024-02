Helmstedt. Die Polizei und andere Behörden aus der Region kontrollierten am Mittwoch den Personen- und Güterverkehr auf der A2 bei Braunschweig.

Am Mittwoch hat es auf dem A2-Parkplatz Waldkater eine Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs gegeben. Das teilt die Polizei mit. Teil nahmen 53 Polizisten der Polizeidirektion Braunschweig, der Zoll, Mitarbeiter des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), des Gewerbeaufsichtsamts und des Landkreises Helmstedt.

Nur vier Fahrzeuge passieren Kontrolle bei Helmstedt ohne Beanstandung

Zwischen 9 und 15 Uhr wurden 56 Fahrzeuge kontrolliert - zwei davon waren Reisebusse. Die Polizei teilt mit, dass davon 52 Fahrzeuge beanstandet wurden. Das entspricht einer Quote von 92 Prozent.

„Zu den Beanstandungen gehörten Verstöße gegen die Sozialvorschriften, diverse Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, das Güterkraftverkehrsgesetz und Unfallverhütungsvorschriften, sowie Mängel bei Technik und Ladungssicherung“, schreibt die Polizei. Bei einem Fahrer war außerdem die notwendige Fahrerlaubnis erloschen. 22 Fahrten durften nicht fortgeführt werden.

Weiter wurden 24 Lastkraftwagen mittels mobiler Radlastwaage des BALM gewogen. Bei Kontrollen des Zolls wurden außerdem weitere Verstöße und Straftaten festgestellt. Diese benennt die Polizei nicht weiter.

Insgesamt wurden am Mittwoch Sicherheitsleistungen in Höhe von 1.800 Euro und Verwarngelder in Höhe von rund 850 Euro erhoben.

red