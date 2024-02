Braunschweig. Tief „Wencke“ peitscht ab dem späten Donnerstagabend auch durch unsere Region. Sehr extrem soll es in den Höhenlagen des Harzes werden.

In der Nacht zu Freitag wird es windig in der Region Braunschweig: Wie der Deutsche Wetterdienst auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, kann es ab dem späten Donnerstagabend die gesamte Nacht hindurch in der Region Braunschweig schwere Sturmböen (Windstärke 10) geben. Teilweise seien sogar orkanartige Böen (Windstärke 11) mit Geschwindigkeiten von mehr als 105 Kilometern pro Stunde drin. Tief „Wencke“ bildet sich im Laufe des Donnerstags über Südengland und zieht dann über die Deutsche Bucht nach Norwegen. Ausläufer des Sturmtiefs treffen auch unsere Region und den Harz. Für exponierte Lagen wie den Brocken erwarten die Meteorologen extreme Orkanböen (Windstärke 12) von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Für den Brocken hat der DWD bereits eine Unwetterwarnung herausgegeben, sie gilt ab Donnerstag, 12 Uhr, und dauert bis voraussichtlich Freitag, 15 Uhr, an. Die amtlichen Warnungen für die Regionen in Niedersachsen sollen im Laufe des Donnerstagvormittags folgen, heißt es aus dem Seewetteramt Hamburg.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Während es im Verlauf des Donnerstags für die Region Braunschweig Temperaturen im zweistelligen Bereich von 12 bis 13 Grad geben solle, kühle es sich in der Nacht zu Freitag auf 3 bis 5 Grad ab, prognostiziert der DWD. In den höheren Lagen des Harzes bringe „Wencke“ sogar Schnee mit. Auch im Flachland könne es in der kommenden Nacht ein bisschen regnen, allerdings seien keine großen Mengen zu erwarten.

Auch interessant

Autostadt Wolfsburg: So spektakulär werden Frühling und Sommer Von Stefan Lienert

Ab Freitagmittag wieder Windstille in Braunschweig

Wenn das Tief im Laufe des Freitagmorgens durchgezogen ist, bleibt es erst einmal wieder ruhig. Ein kurzfristiger Folgesturm ist nicht zu erwarten, so der DWD. Am Freitagmittag sei es in Braunschweig schon wieder weitgehend windstill. Während des Sturmtiefs warnen die Meteorologen jedoch vor Aufenthalten im Freien. Bäume könnten entwurzelt werden, Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Fitnessland Braunschweig erstreitet fast 1 Million vor Gericht

Diese Dienstwagen fahren Politiker aus der Region Braunschweig

Anwalt von Christian B. ist von dessen Unschuld überzeugt

Wolfsburger Schützenfest: Das sind die Top-Attraktionen

Gifhorner Mühlenmuseum hat jetzt ein Drive-In für Brot

Keine wichtigen News mehr verpassen: