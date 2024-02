Braunschweig. Lauterbach-Ministerium: Neues Gesetz muss Wirkung noch voll entfalten. Welche Medikamente sind in der Region gerade knapp?

Niedergelassene Ärzte und Apotheker haben vor einer weiteren Verschlechterung der Arzneimittelversorgung in Niedersachsen gewarnt und die Politik zum Handeln aufgefordert. Lieferengpässe könnten das Vertrauen der Bevölkerung in die Versorgung „nachhaltig negativ“ beeinflussen, mahnte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Thorsten Schmidt, am Dienstag. Neben den Kassenärzten forderten auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung und der Landesapothekerverband die Politik zu größeren Anstrengungen auf, um die Versorgung sicherzustellen.