Braunschweig. Bei einer Debatte anlässlich eines Schulprojekts im Theologischen Zentrum sorgt die „Migrantifa“ mit Zwischenrufen für Aufregung.

Immerhin eine Zeitlang ging es wirklich um die Sache. Nach der Begrüßung im Theologischen Zentrum, in der die Gastgeberin Kerstin Vogt ihre Überraschung äußerte, „dass das Thema so viele Menschen interessiert“, präsentierten vier Herren im mit rund 80 Gästen voll besetzen Saal ihr Projekt: Atakan Koçtürk, Muslim und Sprecher des Stadtschülerrates Braunschweig, und Dimitri Tukuser, Jude aus der liberalen Gemeinde Wolfsburg-Braunschweig, besuchen Schulen in der Region, um mit den Schülern über den Nahostkonflikt zu sprechen.