Nordhorn. Bei Nordhorn machen Spaziergänger eine grausige Entdeckung. Im Kreis Osnabrück kommt es zum schweren Verkehrsunfall.

Im Ems-Vechte-Kanal bei Nordhorn in Niedersachsen sind menschliche Überreste gefunden worden. Leichenteile lagen dort in mehrere Tüten verpackt im Wasser, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte. Spaziergänger fanden sie demnach am Samstagnachmittag, Einsatzkräfte bargen sie aus dem Wasser. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um eine männliche Person.

Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht, die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fund berichtet.

Vier Verletzte bei Unfall in Bohmte

Bei einem Autounfall in Bohmte (Landkreis Osnabrück) sind vier Menschen verletzt worden, mindestens einer davon schwer. Ein Fahrzeug ist aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagabend gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde einer der Insassen eingeklemmt und schwer verletzt. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Schwere der Verletzungen der vierten Person war der Polizei nicht bekannt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren nach Angaben der Polizei zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zur Unfallursache, zum genauen Unfallhergang und zum Sachschaden konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine genaueren Angaben machen.

Tödlicher Autounfall in Wendewisch - Auto brennt vollständig aus

In Wendewisch (Landkreis Lüneburg) ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Autounfall gekommen, bei dem ein 53-Jähriger gestorben ist. Der Mann war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf der Kreisstraße 4 Richtung Hittbergen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto geriet demnach daraufhin in Brand, und der 53 Jahre alte Mann konnte nicht mehr aus dem brennenden Fahrzeug gerettet werden. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

