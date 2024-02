Braunschweig. Nach den regnerischen letzten Wochen steigt die Vorfreude auf den Frühling. Wie lange lässt dieser auf sich warten? Droht ein zweiter Wintereinbruch?

Die Tage werden immer länger und die Hoffnung auf besseres Wetter steigt. Nach dem verregneten Winter sehnen sich viele Menschen in der Region Braunschweig-Wolfsburg nach Sonne und gutem Wetter. Vielerorts sind schon Schneeglöckchen zu sehen, die als Vorboten des Frühlings gelten. Doch jetzt stellt sich die Frage: Wann beginnt der Frühling in der Region Braunschweig-Wolfsburg?

Laut DVD-Experten: Kein erneuter Wintereinbruch in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Laut Tobias Schaaf vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibe ein erneuter Winterausbruch wohl aus. Es werden milde Temperaturen, die Sonne lässt sich trotzdem nur selten blicken. „Da sind Tiefdruckgebiete, die immer wieder milde Luftmassen vom Atlantik heranführen. Das zeichnet sich dann so ab, dass wir eigentlich immer leichte Plusgrade haben, häufig auch nachts“, berichtet Schaaf. Diese Tiefdruckgebiete sorgen dafür, dass der Februar auch weiterhin einen sogar zu milden Verlauf haben werde.

So wird das Niedersachsen-Wetter die nächsten Tage

In den nächsten Tagen werden frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet. Am Freitagmorgen gibt es einige sonnige Momente, sonst bleibt es den Rest des Tages stark bewölkt. Ab Nachmittag ist dann mit Regenund schwachem bis mäßig starkem Wind zu rechnen, mit Temperaturen von 14 bis 17 Grad. In der Nacht bleibt es stark bewölkt. Auf den südostwärts abziehenden Regen folgt Sprühregen, teilweise auch Nebel. Mit 6 bis 9 Grad wird die Nacht kühler als der Tag.

Am Samstag startet der Tag meist noch stark bewölkt oder trüb, mit leichtem Regen ist zu rechnen. Im Laufe des Tages gibt es nur noch selten Niederschläge und auch die Wolken lockern sich auf. Mit Temperaturen bis zu 13 Grad und schwachem Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung endet der Tag. In der Nacht zu Sonntag bleibt es locker bewölkt, mit Regen ist aber vornehmlich nicht zu rechnen. Mit Werten zwischen 2 und 4 Grad kühlt es sich in der Nacht deutlich ab.

Sonntag beginnt der Tag trüb, die Sonne kommt aber teilweise trotzdem raus. Ab Mittag ziehen dann wieder Wolken auf und es regnet, schwacher bis mäßiger Wind kommt hinzu. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht wird es wolkenreich mit durchziehendem Regen und Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad.

Februar bisher zu nass

Auch wenn milde Temperaturen auf besseres Wetter hoffen lassen, kommen immer wieder Regenfälle auf Braunschweigund die Region zu. Die Tiefdruckgebiete, die immer wieder in der Nähe vorbeiziehen, bringen regelmäßig Regen mit sich. Tobias Schaaf sagt, dass der Februar damit wohl sogar zu nass wird. Die Prognose zeige, dass hier erstmal keine Besserung in Sicht sei. Die Braunschweiger und alle in der umliegenden Region sollten sich auf immer wiederkehrende Schauer einstellen.

Region Braunschweig-Wolfsburg: Der Frühling lässt noch auf sich warten

Die Wetterlage der nächsten Tage deutet an, dass trotz der milden Temperaturen noch kein Frühling in Sicht ist. Stattdessen heißt es weiterhin Regenschirm einpacken und abwarten. Aber immerhin: Winterliche Episoden bleiben laut Tobias Schaaf höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Zeit aus.