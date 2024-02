Hannover. Ein 23-Jähriger hatte mit einem Messer im Stadtteil Döhren in Hannover mehrfach auf Hals und Kopf eingestochen. Das ist passiert

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Döhren in Hannover bei einem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 23-Jähriger mit einem Messer mehrfach auf das Opfer eingestochen haben, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Dabei sei der Mann durch Wunden im Hals- und Kopfbereich lebensgefährlich verletzt worden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Eine weitere Person, der Polizei zufolge mit den zwei Männern bekannt, hatte zuvor die Einsatzkräfte gerufen. Der 23-jährige Täter wurde vor Ort festgenommen.

dpa