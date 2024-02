Braunschweig. Längere Kita-Öffnungszeiten wären nicht nur für Eltern eine Hilfe, meint unsere Autorin. Sie täten auch der Wirtschaft gut.

Männern und Straßenbahnen läuft man nicht hinterher, hat mir eine Freundin mal gesagt. Zwei einleuchtende Vorsätze, nur: Den zweiten muss ich oft brechen. Denn wenn man um 15 Uhr Feierabend hat, von der Arbeit bis zur Kita 40 Minuten braucht und dort zehn Minuten vor Schließung auf der Matte stehen will – immerhin müssen sich die Kinder noch anpellen –, bleiben mir zehn Minuten Puffer. Ziemlich sportlich, wenn man nicht zufällig einen Job hat, in dem man wie einst Fred Feuerstein pünktlich auf die Sekunde „Jappa Dappa Duuu!“ rufen und nach Hause losdüsen kann. Also renne ich oft mit Laptoptasche über der Schulter zur Bahn.