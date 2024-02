Braunschweig. Wolfgang Schneider-Rathert ist empört angesichts kolportierter Remigrationspläne. Menschenfeindlichkeit könne man sich nicht leisten.

Der Braunschweiger Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Schneider-Rathert hat klare Vorstellungen davon, wie Deutschlands Zukunft aussehen sollte. „Wir brauchen eine reife Gesellschaft, eine, die nicht den Extremisten jeglicher Seite den Mund redet und stolz auf das Grundgesetz ist. Es gibt kein besseres“, sagt er. Der Mediziner will, nach dem aufgedeckten Treffen von Rechtsextremisten, unter Teilnahme mehrerer AfD-Politiker, bei denen es um Pläne der Remigration von Millionen von Menschen ging, nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen und wendet sich deswegen an diese Redaktion. Millionen Bürger und Bürgerinnen teilen offensichtlich seine Meinung. Denn wie anders sind die zahlreichen bundesweiten Demonstrationen zu bewerten, die seit Bekanntwerden der Zusammenkunft in Potsdam stattfanden und immer noch stattfinden.