Braunschweig. Gabriele Krone-Schmalz nimmt im Braunschweiger Medienhaus an der Debatte zum Krieg teil. Im Interview beklagt sie „Stimmungsmache“.

Die Bezeichnung „umstritten“ ist in ihrem Fall keine Worthülse. Gabriele Krone-Schmalz, geboren 1949 und seit ihrer Zeit als Moskau-Korrespondentin der ARD (1987-1991) einem großen Fernsehpublikum bekannt, sieht den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine anders als die meisten anderen. Ihre Thesen bezüglich der Provokation Russlands durch den Westen trugen ihr den Beinamen „Putin-Versteherin“ und die Invektive „Desinformationsexpertin“ ein (Franziska Davies). Auch der Vorwurf, sie sei für kremlnahe Unternehmen tätig gewesen, gehört in diesen Zusammenhang. Im November 2023 trat sie mit Sahra Wagenknecht bei der Demonstration „Nein zu Kriegen“ in Berlin auf. Und am 26. Februar nimmt sie beim „Talk im Medienhaus“ in Braunschweig an unserer Debatte über den Krieg in der Ukraine teil. Vorab schickte sie per E-Mail ihre Antworten auf fünf Fragen.