Wolfsburg. Umstrittene Kontrollen vor Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg: Bremer Anhängerin klagte vor dem Verwaltungsgericht.

Die Polizei rüstete sich für ein Risikospiel, als zum Start der Saison der Bundesliga-Saison im August 2022 der VfL Wolfsburg als Gastmannschaft Werder Bremen erwartete. Den Fans, die zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg anreisten, bleibt dieser Spieltag als Schikane in Erinnerung. Am Hauptbahnhof wurde eine Kontrollstation eingerichtet. Der Einsatz sorgte bundesweit für Kritik, die Polizeiführung beharrte auf ihrem Standpunkt, dass die Sicherheitslage die Maßnahmen gedeckt hätte. Eine Werder-Anhängerin klagte vor dem Verwaltungsgericht und hatte damit nun größtenteils Erfolg. Die Polizeidirektion Braunschweig musste einräumen, dass sie weit über das Ziel hinaus geschossen ist und sogar rechtswidrig gehandelt hat.

An diesem Tag würde das Nordduell der zwei Bundesligavereine kein Freundschaftsspiel sein, dafür hatte es zwischen den Anhängern beider Fanlager in der Vergangenheit zu oft immer wieder gekracht. Die Wolfsburger Polizei will aber vor dem Spiel konkrete Hinweise erhalten, dass Bremer Fans angeblich planten, massiv Pyrotechnik abzufackeln. Das sollte unterbunden werden. Wie konkret dieser Hinweise, die sie von Bremer Kollegen erhalten haben wollen, überhaupt waren, ist fraglich.

Shitstorm nach Polizeieinsatz beim Heimspiel von VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen

Die Bremer Fanhilfe geht sogar davon aus, nachdem der Polizeieinsatz einen wahren Shitstorm ausgelöst hatte, dass die Pyrotechnik-Gefahr nachträglich als Rechtsfertigung der Maßnahmen herbeigeredet worden sein; dass gelogen wurde. Die Polizeidirektion Braunschweig bestand darauf, dass grundsätzlich die richtigen Durchsuchungsmaßnahmen getroffen wurden – mit Ausnahme der Kontrollstelle vor dem Hauptbahnhof. Wer aus Bremen kam und nach Wolfsburg rein wollte, musste da durch.

Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht räumte die beklagte Polizeidirektion Braunschweig nun ein, dass die Feststellung der Identität der Klägerin rechtswidrig war. Außerdem ihre Durchsuchung und das gegenüber der Klägerin (und allen Bremer Fans) per Lautsprecher-Durchsage ausgesprochene Aufenthaltsverbot für das Wolfsburger Stadtgebiet. Außerdem klagte die Bremen-Anhängerin erfolgreich ein, dass alle von ihr erhobenen personenbezogenen Daten vernichtet werden müssen.

