Verden. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die A1 voll gesperrt. In Osnabrück kündigte ein Straftäter rassistische Gewalttaten an– der Blaulicht-Überblick.

Die Bergung eines auf der Autobahn 1 zwischen Posthausen und Oyten umgekippten Sattelzuges hat am Montagnachmittag zu erheblichen Behinderungen im Verkehr geführt. Der mit Gas betriebene Lkw lag schräg auf seinem eigenen Tank. „Bei der Bergung hätte es zum Austritt kommen können, deswegen die Gefahr“, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz der Feuerwehr gestaltete sich schwierig, weil die Gefahr bestand, dass die Zugmaschine des Lkw ganz auf den Tank kippen und damit Gas austreten könnte.

Der Sattelzug kam aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, möglicherweise hatte der Fahrer ein medizinisches Problem, wie es weiter hieß. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Bremen voll gesperrt, es kam zu einem langen Rückstau.

Osnabrück: Gesuchter Straftäter nach Gewaltankündigung in Haft

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist durch sein auffälliges Verhalten in einem Zug im Gefängnis gelandet. Der 41-Jährige hatte am Sonntag gegenüber anderen Fahrgästen rassistische Gewalttaten angekündigt, die er angeblich in Osnabrück verüben wollte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann am Hauptbahnhof Osnabrück fest.

Nachdem sie seine Identität geklärt hatten, stellte sich heraus, dass der Mann 2022 wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Davon muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 47 Tagen verbüßen. Der Mann wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

71-jährige Fußgängerin in Bremerhaven wird von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Eine 71 Jahre alte Fußgängerin ist am Montag in Bremerhaven von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Die Frau wurde durch Ersthelfer und zufällig in der Nähe befindliche Kräfte der Feuerwehr bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt.

