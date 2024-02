Brockel. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt. Bei einem weiteren Unfall in Rastede prallte ein Bus gegen einen Baum. Das war in Niedersachsen los.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Krankenwagen bei Brockel (Landkreis Rotenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, darunter eine 92-jährige Patientin, die per Krankentransport verlegt werden sollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unfall ereignete sich, als eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntag mit ihrem Wagen links auf die Bundesstraße 71 abbiegen wollte.

Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Krankenwagen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Krankenwagen überschlug sich anschließend mehrfach. Die Unfallverursacherin, ihre Beifahrerin und der Fahrer des Krankenwagens wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin im Krankenwagen und die Patientin zogen sich schwere Verletzungen zu.

Acht Menschen verletzt – Kleinbus rast gegen Baum

Bei einem Autounfall bei Rastede (Kreis Ammerland) sind acht Menschen verletzt worden. Ein Kleinbus sei am Sonntagabend auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sowie die sieben Mitfahrer wurden leicht verletzt. Warum das Auto von der Straße abkam, sei noch unklar, teilte die Polizei weiter mit.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Schüsse in Peiner Südstadt – Sohn eines Imams verletzt

Laden-Kette: In Wolfsburg eröffnet ein ungewöhnliches Geschäft

Neuer türkischer Supermarkt in Wolfenbüttel brummt

Demo in Braunschweig: 170 Fahrzeuge rollen hupend über den Bohlweg

0:1 gegen Schalke: Was Eintracht trotz der Pleite mitnimmt

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa