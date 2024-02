Helmstedt. Im Januar brach in der Müllverbrennungsanlage Feuer aus. Woran es lag, was die Folgen sind und was das für die Müllentsorgung heißt.

Wenige Wochen nachdem in der Müllverbrennungsanlage TRV Buschhaus zwei Brände ausgebrochen sind, steht nun die Brandursache fest. Laut Ronald Philipp, Pressesprecher des Betreibers Energy From Waste (EEW), habe sich der Anfachtsverdacht nach dem Rückbau der Isolierung und im Vorfeld einer Begehung mit dem Sachverständigen der Versicherung erhärtet. „Wir gehen weiter von einem technischen Defekt im Bereich der Rosthydraulik aus“, so Ralf Meyer, Technischer Geschäftsführer der TRV Buschhaus. Dieser habe zum Austritt von Hydrauliköl geführt, das sich an heißen Oberflächen entzündet hat.