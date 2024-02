Salzgitter. Im Juli 2014 soll Kenneth R. seinen Cousin erschlagen haben. Am zweiten Tag des Mordprozesses stand der Tatort im Mittelpunkt.

Die Leiche lag direkt hinter der Tür zu dem kleinen Wohnzimmer. Bäuchlings hingestreckt, der Rücken und der Hinterkopf des Toten notdürftig mit einer hellen Weste abgedeckt. Die Schnitt- und Stichverletzungen an seinem Körper verhüllte sie kaum. In einem Müllhaufen neben dem Toten lag eine Waffe: ein Samurai-Schwert., eine sogenannte Katana. Um den Griff hatte jemand eine blau-weiß karierte Boxershorts gewickelt, auch sie mit Blut getränkt. Blutspritzer fanden sich an den Wänden und einem kleinen Schrank. Bis heute haben einige Beamte, die im Juli 2014 am Tatort in einem Mehrfamilienhaus im Teichwiesenweg in Salzgitter-Lebenstedt waren, diese Bilder nicht vergessen.