Eine Windkraftanlage in Brake im Landkreis Wesermarsch hat am Mittwochnachmittag Feuer gefangen und stundenlang gebrannt. Da die Anlage im Bereich des Betriebskopfes und damit in großer Höhe brannte, waren Löschmaßnahmen nicht möglich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erst gegen Mitternacht sei das Feuer aus gewesen.

Aufgrund der großen Entfernung zu anderen Anlagen und zu Wohngebieten konnte eine Gefährdung von Anwohnern demnach ausgeschlossen werden. Wegen des feuchten Bodens bestand auch kein Risiko zur Entstehung eines Flächenbrandes. Ursache des Feuers war nach Angaben der Polizei mutmaßlich ein technischer Defekt. Der entstandene Schaden wurde auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Diepholz

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Diepholz gesprengt und eine Bankfiliale erheblich beschädigt. Zeugen seien durch einen lauten Knall auf die Sprengung aufmerksam geworden, hätten aber nur noch das flüchtende Fahrzeug gesehen, teilte die Polizei mit.

Die anschließende großräumige Fahndung mit Polizeihubschrauber habe keinen Erfolg gebracht. Der Geldautomat sei völlig zersprengt worden. Ebenso beschädigten die Unbekannten den Vorraum der angeschlossenen Filiale laut eines Sprechers stark. Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest.

